Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Die Ergebnisse seien insgesamt schwach ausgefallen, schrieb Analyst Vivek Midha in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar sei das Unternehmen umsatzseitig gewachsen. Speziell an der Profitabilität habe es aber gehapert. Mit der von Siemens Gamesa herausgegebenen Umsatzprognose für das vierte Quartal von rund drei Milliarden Euro käme der Gesamtjahresumsatz auf 10,3 Milliarden, was rund ein Prozent unterhalb der Konsensschätzungen liegt./kro/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 05:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2019-07-31/14:37

ISIN: ES0143416115