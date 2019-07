Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Die guten Ergebnisse seien ein vielversprechender Start in das dritte Quartal, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zum großen Teil sei der Erfolg dem Bereich Global Markets zu verdanken gewesen. Die Vermögensverwaltung habe sich aber auch solide entwickelt./kro/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0114 2019-07-31/14:40

ISIN: CH0012138530