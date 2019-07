Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 56,50 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferant befinde sich auf gutem Weg, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Quartal habe sich von den Erwartungen nicht sehr unterschieden. Das Papier sei günstig und sein Favorit in der Branche./ajx/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 19:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

