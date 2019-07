Unterföhring (ots) -



Ticket abrufbar Unterföhring, 31. Juli 2019 - "The Rock" vs. "The Stath": Ab morgen jagen Dwayne Johnson und Jason Statham in "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" wieder gemeinsam über die Kinoleinwand. Aus diesem Anlass lädt auch Sky zum adrenalinreichen Aufeinandertreffen der Action-Giganten: auf dem Pop-up-Channel "Sky Cinema Johnson vs Statham HD" von 1. bis 4. August! Mit dabei sind exklusiv ihre neuesten Hits wie Johnsons "Rampage - Big Meets Bigger", "Skyscraper" und "Jumanji: Willkommen im Dschungel" sowie Stathams "Meg". Außerdem gibt es noch weitere Kracher wie die komplette "The Expendables"-Reihe.



Best bezahlter Schauspieler aller Zeiten



Nach seiner Wrestling-Karriere hat Dwayne Johnson eine weitere steile Karriere hingelegt und ist mittlerweile nicht nur der beliebteste, sondern auch der am besten bezahlte Schauspieler Hollywoods. Laut Magazin Forbes hat er sogar einen Rekord gebrochen: Von Juni 2017 bis Juni 2018 verdiente er 124 Millionen Dollar. Das schaffte noch kein Schauspieler vor ihm in einem Jahr. Aber Johnson zeigte sich auch nach dieser Nachricht bodenständig und twitterte: "So etwas habe ich mir nicht in meinen wildesten Träumen vorgestellt. Ich habe mit Jahrmarkt-Kämpfen für 40 Dollar angefangen. Und noch heute gilt für mich: Meine Zuschauer sind mir das Wichtigste. Wenn ich euch glücklich nach Hause schicke, habe ich meinen Job richtiggemacht". Nicht umsonst zählen Johnsons letzte Blockbuster "Jumanji: Willkommen im Dschungel", "Rampage - Big Meets Bigger" und "Skyscraper" zu den internationalen Top-Filmen des letzten Jahres.



Auch Jason Statham war vor seiner Schauspielkarriere sportlich unterwegs: Zwölf Jahre lang feierte er als Wasserspringer Erfolge und erreichte sogar den 12. Platz der Weltrangliste. Mit der britischen Gangsterkomödie "Bube, Dame, König, grAS" gab er 1998 sein Filmdebüt und eroberte sich mit seinem rauen Charme sofort einen Platz im Action-Geschäft. Diesen Kultfilm und weitere seiner lässigen Brit-Hits wie "Snatch - Schweine und Diamanten" und "Bank Job" sind genauso auf "Sky Cinema Johnson vs Statham HD" zu sehen, wie sein letzter Hollywood-Kracher "Meg", in dem er sich einem Mega-Hai entgegenstellt.



"Sky Cinema Johnson vs Statham HD" läuft von 1. bis 4. August und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Action. Die Hits sind auch On Demand und mit dem Streamingdienst Sky Ticket abrufbar.



Die Highlights von "Sky Cinema Johnson vs Statham HD":



Donnerstag, 1. August:



18.30 Uhr:"Skyscraper"

20.15 Uhr:"Wild Card"

21.50 Uhr: "Meg" Freitag, 2. August:



18.25 Uhr:"Bube, Dame, König, GrAs"

20.15 Uhr:"Rampage - Big Meets Bigger"

22.05 Uhr:"The Expendables" Samstag, 3. August:



18.30 Uhr:"Snatch - Schweine und Diamanten"

20.15 Uhr:"Jumanji: Willkommen im Dschungel"

22.15 Uhr:"The Expendables 2 - Uncut Version" Sonntag, 4. August:



18.20 Uhr:"Meg"

20.15 Uhr:"Skyscraper"

22.00 Uhr: "The Expendables - Extended Director's Cut" Mehr Infos: www.sky.de/johnson-statham



