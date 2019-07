Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe sich im zweiten Quartal recht gut gehalten und das Papier werde mit einem hohen Abschlag zum fairen Wert gehandelt, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Operativ stabilisierten sich die Geschäfte, mit den geplanten Verkäufen des Tiergesundheits-Geschäfts und der Beteiligung am Chemieparkbetreiber Currenta dürfte es im zweiten Halbjahr positive Neuigkeiten geben und mit Blick auf die vielen Glyphosat-Klagen dürfte irgendwann doch ein Stück weit Rationalität die Oberhand gewinnen./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 19:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0118 2019-07-31/15:04

ISIN: DE000BAY0017