Auf eine regelrechte Berg- und Talfahrt begab sich heute früh die, im TecDAX gelistete, Aktie von RIB Software (WKN: A0Z2XN). Letztlich scheinen sich am Ende aber doch wieder die Bullen durchzusetzen, so dass das Papier inzwischen Kursgewinne von über +5% verzeichnen kann. Grund für die positive Performance ist dabei sicherlich eine Ad hoc-Meldung von gestern Abend, in welcher das Management des Unternehmens eine Anhebung der eigenen Umsatz- und Gewinnprognose für 2019e verkündete.

Konkret rechnet das Management um, den durchaus nicht völlig unumstrittenen, CEO Thomas Wolf nun mit einem Jahresumsatz zwischen 200 und 220 Mio. Euro (anstatt wie bisher nur 180 bis 200 Mio. Euro). Darüber hinaus soll auch das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 45 bis 50 Mio. Euro (anstatt wie bisher prognostiziert 36 bis 46 Mio. Euro) ansteigen.

