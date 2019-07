Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für BASF nach Quartalszahlen und einer Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Probleme der Ludwigshafener seien vor allem unternehmensspezifisch, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie resultierten aus dem sehr breit gefächerten Portfolio des Chemiekonzerns. Die meisten Wettbewerber kämen weniger stark beschädigt durch die schwierigen Zeiten./bek/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 12:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2019-07-31/15:20

ISIN: DE000BASF111