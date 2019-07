Herbert Kickl und seine Partei sollen nicht ins Innenministerium zurückkehren - sagt Österreichs Ex-Kanzler Kurz. Die Reaktion der FPÖ folgte sogleich.

Knapp zwei Monate vor der Nationalratswahl in Österreich verhärten sich die Fronten zwischen den ehemaligen Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ. Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schloss am Dienstagabend in der ORF-Nachrichtensendung "ZiB2" einen FPÖ-Minister als Innenminister aus. Darüber hinaus werde der ehemalige FPÖ-Innenminister Herbert Kickl keinesfalls ins Kabinett einziehen. "Sollte ich wieder eine Regierung anführen, hätte er keinen Platz", sagte Kurz.

FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach angesichts dieser Äußerung des ÖVP-Chefs von "Panik" bei den Konservativen. "Was hat die ÖVP dort (Anm.: im Innenministerium) zu verstecken? Auf diese Fragen hätten die Wähler gerne Antworten", ...

