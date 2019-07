Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lufthansa nach Quartalszahlen von 16,50 auf 14,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der anschließenden Telefonkonferenz sei es vorwiegend um Risiken bezüglich der Geschäftsreisen nach dem Sommer gegangen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Fluggesellschaft habe durchblicken lassen, dass sich die Nachfrage geschäftlich Reisender auf dem Heimatmarkt schwächer entwickele./bek/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 15:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2019-07-31/15:32

ISIN: DE0008232125