Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Swiss Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Die Ergebnisse aus dem ersten Halbjahr bergen positive wie negative Aspekte, wie Analyst Frank Kopfinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Auf der einen Seite seien da etwa höhere Umbaukosten im Bereich Coporate Solutions sowie die hohen Schäden durch den Taifun "Jebi", der 2018 in Japan gewütet hatte. Auf der anderen Seite dürften sich Optimisten über die angepeilte kombinierte Schaden-Kosten-Quote bis 2021 von 98 Prozent freuen sowie über die starken Gewinne bei den Kapitalanlagen./kro/jsl Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2019-07-31/15:38

ISIN: CH0126881561