Das Analysehaus RBC hat Intesa Sanpaolo nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" belassen. Die italienische Bank habe mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung um 23 Prozent übertroffen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die enttäuschende Entwicklung beim Zinsüberschuss und den Kosten sei durch besser als erwartet ausgefallene Handelsgeschäfte und Gebühren kompensiert worden./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 08:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 08:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-07-31/15:57

ISIN: IT0000072618