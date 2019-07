Das zukünftige IoT wird deutlich höhere Anforderungen an Datenraten, Zuverlässigkeit und Latenz drahtloser Verbindungen stellen. Wenn eine große Zahl von IoT-Geräte auf engem Raum miteinander kommunizieren, wird sich der Bedarf an Übertragungsfrequenzen schneller erhöhen als bisher angenommen. Die Anforderungen an drahtlose Verbindungen bezüglich Datenraten, Zuverlässigkeit und Latenz werden steigen.

Projekt Eliot (Enhance Lighting for the Internet of Things; Eigenschreibweise ELIoT) stellt mit Li-Fi (Light Fidelity) eine vernetzte, drahtlose Kommunikationstechnologie der nächsten Generation vor, die im bisher ungenutzten Lichtspektrum neben Wi-Fi und Mobilfunk arbeitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...