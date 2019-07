Seit Dienstag wird die Aktie der Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2TR919) an der Börse München gehandelt. Der erste Kurs lag bei 8,30 Euro und damit über dem Emissionspreis von 8,10 Euro. Mittlerweile notiert die Aktie bei 13,80 Euro, was einem Plus von über 70 Prozent entspricht. In diesen Regionen machte zuletzt ...

