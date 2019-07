Die NordLB hat die Einstufung für Airbus auf "Halten" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe hervorragende Halbjahreszahlen ausgewiesen und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gelinge es, den bestehenden Produktionsengpass in der A321-Produktion zu lösen und das Auslieferungsziel zu erreichen, dürfte der Ausblick übertroffen werden, glaubt der Experte. Die Zollstreitigkeiten und das Brexit-Thema könnten aber zu Belastungsfaktoren werden./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 15:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 15:25 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-07-31/16:21

ISIN: NL0000235190