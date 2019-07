Hamburg (ots) - Kontrast Personalberatung aus Hamburg, Hidden Champion auf dem Bildungsmarkt und mit 26jähriger Erfahrung im Headhunting sowie in der Personalentwicklung, überzeugt durch Reputation und Kompetenz und erhält bedeutendes europäisches Mandat aus dem Bildungssektor.



Strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung auf dem Europäischen Bildungsmarkt



Für die vakante und vor allem bedeutendste TOP-Stelle auf dem deutschen und europäischen Bildungsmarkt - Verbandsdirektorin -, suchen die Headhunter eine wirtschaftliche und fachliche Geschäftsführung, die die Verantwortung für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Verbandes übernimmt.



Strategisch bedeutende und gesellschaftsprägende Stelle



Der gesuchte Verbandsdirektor wird sich als Vertreter des Dachverbandes, - mit direkter Schnittstelle zur Bundesregierung -, unter anderem um die wirtschaftliche, fachliche und personelle Führung des Verbandes kümmern, Steuerung der Tochtergesellschaft und die Koordination der Verbandsgremien vornehmen sowie den Verband nach außen repräsentieren und in der europäischen und nationalen Bildungspolitik engagieren.



Für die strategisch und unternehmerisch bedeutsame Position - aufgrund von Altersnachfolge vakant - ist ein wissenschaftlicher Hochschulabschluss mit kaufmännischen, juristischem bzw. Erwachsenbildungs-Backround genauso unabdingbar wie umfassende Erfahrung im politischem Umfeld.



Förderung der Weiterbildung und Bildungsarbeit



Zweck des Verbandes ist die Förderung der Weiterbildung und der Bildungsarbeit in den angeschlossenen Bildungsträgern auf Bundes- sowie auf europäischer und internationaler Ebene. Zur Unterstützung und Durchführung der Verbandsaufgaben auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene - Schwerpunkt ist die allgemeine, berufliche, kulturelle und politische Bildung - unterhält der Dachverband eine Bundesgeschäftsstelle mit Sitz in Bonn - dem Arbeitsplatz der Verbandsdirektorin.



Weitere Informationen zum Stellenangebot: http://ots.de/3B9bwz



Pressekontakt:



Kontrast Personalberatung GmbH

i. A. Oliver Kutz

Ansprechpartner Presse

Banksstraße 6

20097 Hamburg

Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0

Fax +49 (0)40 76 79 305 - 41

E-Mail oliver.kutz@kontrast-consulting.de

https://www.kontrast-consulting.de



Original-Content von: Kontrast Consulting Personalberatung Personalvermittlung GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/4337641