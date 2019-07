Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB) DGAP-News: RCM Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (nicht testiert und nach HGB) 31.07.2019 / 16:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. RCM nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2019 mit der erwartet kräftigen Konzerngewinnsteigerung auf 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 2,4 Mio. Euro) Nachdem die RCM Beteiligungs AG bereits nach dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen Konzerngewinn vor Steuern in Höhe von 3,45 Mio. Euro ausweisen konnte, freut sich die Gesellschaft nun, dass sie heute mitteilen kann, dass sich ihr Konzern-EBT im abgelaufenen Quartal nochmals weiter auf nun 4,1 Mio. Euro (Vorjahr 2,4 Mio. Euro, + 48%) erhöht hat. Das Konzernergebnis nach Steuern hat sich zum 30.06.2019 mit 3,30 Mio. Euro (Vorjahr 1,52 Mio. Euro) sogar mehr als verdoppelt. Wie bereits mitgeteilt, wurden im laufenden Geschäftsjahr stille Reserven aufgrund von bereits im Geschäftsjahr 2018 beurkundeten und in 2019 vollzogenen Immobilientransaktionen offengelegt, wodurch eine Vergleichbarkeit mit den Geschäftszahlen der Vorjahresperiode nur eingeschränkt möglich ist. Für die Einzelgesellschaft weist die RCM Beteiligungs AG zum 30.06.2019 aus gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein Ergebnis in Höhe von -TEUR 39 (Vorjahresperiode + TEUR 541) aus. Der Bilanzgewinn der Einzelgesellschaft lag nach dem ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 bei 0,59 Mio. Euro. Im zweiten Halbjahr erwartet der RCM in der Einzelgesellschaft u.a. noch die von der Konzerntochtergesellschaft SM Wirtschaftsberatungs AG ausgeschüttete Dividende in anteiliger Höhe von ca. 0,57 Mio. Euro. Die Konzernumsatzerlöse legten im zweiten Quartal weiter zu und erreichten nach sechs Monaten 19,16 Mio. Euro (Vorjahresperiode 13,88 Mio. Euro). Hiervon entfielen 0,79 Mio. Euro (Vorjahresperiode 1,21 Mio. Euro) auf Kaltmieterträge aus den eigenen Beständen. Demgegenüber standen weitere Kosteneinsparungen im Bereich der Hausbewirtschaftungskosten, die sich in den ersten sechs Monaten mit TEUR 90 Euro (Vorjahresperiode TEUR 173) nahezu halbierten. Die zusätzlichen Zinserträge aus dem mit diversen High-Yield-Anleihen interimistisch ausgebauten Anleiheportfolio, die bewusst ein Äquivalent für die bisher mit dem Konzernimmobilienportfolio erzielten Kaltmieterträge darstellen, haben im Konzern zum 30.06.2019 zu einem positiven Zinssaldo in Höhe von TEUR 64 geführt. In der Vorjahresperiode hatte der zu dem damaligen Zeitpunkt noch negative Zinssaldo bei minus TEUR 472 gelegen. Damit hat sich das konzernweite Zinsergebnis gegenüber dem Vorjahr um mehr als 0,5 Mio. Euro verbessert. Die konzernweit übergreifend erfreuliche Geschäftsentwicklung der RCM Beteiligungs AG ist Ausdruck der in den vergangenen Jahren konsequent umgesetzten Geschäftsstrategie, die neben der Fokussierung des Konzernwohnimmobilienportfolios auf Dresden auf ausgewählte Immobilien mit überdurchschnittlichem Entwicklungspotenzial ergänzt um Investitionen in nicht nur dem Wohnimmobilienbereich zuzuordnende Immobilien ausgerichtet ist. Der konzernweite Abbau der in den ländlich geprägten Regionen gelegenen Immobilien ist mit dem in diesem Geschäftsjahr beurkundeten Verkauf von zwei weiteren peripher gelegenen kleineren Wohnhäusern und der damit verbundenen Aufgabe eines weiteren außerhalb des Großraum Dresdens gelegenen Investitionsstandortes nun nahezu abgeschlossen. Parallel wurde das Konzernimmobilienportfolio im abgelaufenen Quartal bereits wieder um zwei annähernd 6.500 m² Fläche umfassende Immobilien, die der aktuell verfolgten Investitionsstrategie entsprechen und nach Abschluss ihrer bereits geplanten Entwicklung ein Investitionsvolumen von ca. 6,5 Mio. Euro ausmachen werden, erweitert. Die RCM Beteiligungs AG blickt zuversichtlich auf den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2019 aus und ist optimistisch, dass das derzeit attraktive Marktumfeld auch zukünftig zu Verkäufen aus ihrem Konzernimmobilienportfolio unter der weiteren Aufdeckung stiller Reserven genutzt werden kann. Die der Gesellschaft so zusätzlich zufließenden liquiden Mittel sollen, wie bereits im laufenden Geschäftsjahr mit den abgeschlossenen Neuakquisitionen realisiert, ebenfalls für die kurzfristige Nutzung von Opportunitäten im Immobilienbereich genutzt werden. RCM Beteiligungs AG Der Vorstand Pressehinweis: Mit dieser Mitteilung wird die ursprünglich für den 09.08.2019 vorgesehene Mitteilung zum Halbjahresabschluss der Gesellschaft vorgezogen. Über die RCM Beteiligungs AG: Die RCM Beteiligungs AG, im Jahr 1999 gegründet, ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den Verkauf von Mehrfamilienhäusern im Großraum Dresden konzentriert. Zum Konzern der RCM gehören u.a. die SM Wirtschaftsberatungs AG, die SM Capital AG, die SM Beteiligungs AG i.A. und die SM Domestic Property AG. Regional fokussiert sich das Unternehmen auf Investitionen in Sachsen und hier auf die Region Dresden. Das Unternehmen wird geleitet vom Vorstandsvorsitzenden Martin Schmitt und seinem Vorstandskollegen Reinhard Voss. Die Aktie der RCM AG wird u.a. im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse, im Freiverkehr der Stuttgarter Wertpapierbörse sowie im elektronischen Handelssystem Xetra gehandelt (WKN A1RFMY). Disclaimer: Sofern in dieser Mitteilung zukunftsbezogene, also Absichten, Erwartungen, Annahmen oder Vorhersagen enthaltende Aussagen gemacht werden, basieren diese auf den gegenwärtigen Erkenntnissen der RCM Beteiligungs AG. Zukunftsbezogene Aussagen sind naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächliche Entwicklung erheblich von der erwarteten abweicht. Diese Mitteilung stellt keine Aufforderung zum Kauf der Aktie der RCM Beteiligungs AG dar. Die Aktien der RCM Beteiligungs AG dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons '(wie in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. 