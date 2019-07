Deutsche Industrie REIT-AG: Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der Deutsche Industrie REIT-AG zum 30. Juni 2019 DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vorläufiges Ergebnis Deutsche Industrie REIT-AG: Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der Deutsche Industrie REIT-AG zum 30. Juni 2019 31.07.2019 / 16:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Signifikante Aufwertung des Immobilienportfolios der Deutsche Industrie REIT-AG zum 30. Juni 2019 Rostock, 31. Juli 2019. Die turnusmäßige jährliche Bewertung des zum 30.06.2019 zu bilanzierenden Immobilienbestands der Deutschen Industrie REIT-AG führt zu einem vorläufigen positiven Bewertungsergebnis von rd. EUR 36,2 Mio. Das Bewertungsergebnis wurde durch unseren externen unabhängigen Gutachter bestätigt. Ursächlich für die gestiegenen Werte sind überwiegend gestiegene Marktwerte vor allem im Bereich Logistik, sowie höhere Marktmieten und operative Verbesserungen im Portfolio. Unter Berücksichtigung von An- und Verkäufen wird der Wert des bilanzierten Immobilienportfolios von rd. EUR 284,1 Mio. zum 31. März 2019 auf rd. EUR 358,6 Mio. per 30.06.2019 ansteigen. Kontakt: Deutsche Industrie REIT-AG Herr René Bergmann Finanzvorstand August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Tel. +49 331 740 076 535 31.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Industrie REIT-AG August-Bebel-Str. 68 14482 Potsdam Deutschland Telefon: +49 331 740076 5 - 0 Fax: +49 331 / 740 076 520 E-Mail: rb@deutsche-industrie-reit.de Internet: http://www.deutsche-industrie-reit.de ISIN: DE000A2G9LL1, DE000A2GS3T9 WKN: A2G9LL, A2GS3T Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard) EQS News ID: 849831 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 849831 31.07.2019 CET/CEST ISIN DE000A2G9LL1 DE000A2GS3T9 AXC0271 2019-07-31/16:47