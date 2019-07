Zu heftigen Turbulenzen kommt es heute in der Aktie des auf Online-Studiengänge spezialisierten Unternehmens 2U (WKN: A1XEYD) (früher: 2tor). So verliert der Titel heute an der NASDAQ mehr als die Hälfte ihres Börsenwertes - und das, ohne das es hier einen Aktiensplitt gegeben hätte. Grund für die massiven Kursverluste sollen dabei laut Marktbeobachtern die gestern Abend vorgelegten und in der Tat wenig erbaulichen Quartalszahlen sein.

So erzielte 2U im abgelaufenen zweiten Fiskalquartal mit 135,5 Mio. US-Dollar zwar einen Quartalsumsatz, der deutlich über den Konsensschätzungen der Analysten von knapp 124,4 Mio. US-Dollar lag. Auf der anderen Seite wurde jedoch mit einem Verlust je Aktie in Höhe von -0,43 US-Dollar eben auch ein deutlich höherer Verlust ausgewiesen, als die Experten im Vorfeld (-0,35 US-Dollar) gemutmaßt hatten.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...