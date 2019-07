IDEMIA, der weltweit führende Anbieter in Global Augmented Identity, gab heute eine Partnerschaft mit dem führenden vietnamesischen Mobilfunkanbieter Vinaphone für zukünftige Mobile-Public-Key-Infrastruktur-(PKI-)-Dienste in Vietnam bekannt.

Durch die Unterstützung von IDEMIA und der neuesten Technologie wird Vinaphone zum einzigen Mobilfunkanbieter in Vietnam, der eine digitale Signatur und Secure-ID-Authentifizierungsdienste anbieten kann. Im Rahmen der Partnerschaft werden mobile digitale ID-Dienste entwickelt und so ein nutzerfreundlicherer und sichererer Zugang zu eGovernment-Diensten und Online-Händlern für Vinaphone-Kunden bereitgestellt. Das wird auch das Wachstum mobiler eServices in Vietnam stärken.

IDEMIA bietet Mobilfunkanbietern sein weltweit in sehr gutem Ruf stehendes digitales ID-Knowhow, das speziell zur Stärkung der Online-Sicherheit entworfen wurde. Die Lösung des Unternehmens ist sowohl mit Mobil-PKI als auch GSMA Mobile Connect kompatibel, sodass Vinaphone mobile Verbindungsdienste ganz einfach umsetzen und seinen Kunden schließlich auch andere bahnbrechende Features bieten kann.

"Wir sind hocherfreut, dass Vinaphone sich für unser Mobil-PKI-Paket entschieden hat. Diese Wahl konsolidiert unsere Marktführung und zeigt, dass unsere SIM-Technologie für immer mehr Kunden, die Bankkonten und digitale Dienste nutzen und hochsichere Onlinedienste erwarten, ein "Must-have" ist", so der Executive VP Mobile Operators von IDEMIA Fabien Jautard.

"Unsere Hauptpriorität besteht darin, unseren Kunden eine wasserdichte Sicherheit und nutzerfreundliche Dienste zu liefern. IDEMIAs Mobil-PKI-Lösung ermöglicht uns wertsteigernde Dienste für unsere Konzernkunden, bevor wir uns mit unserem zukünftigen Mobile-Connect-Paket an den Verbrauchermarkt wenden. Wir haben uns für IDEMIA entschieden, weil das dank der langjährigen Expertise mit der neuesten SIM-Technologie und den Lösungen für Mobilfunkanbieter genau das richtige Unternehmen für diese beiden Märkte ist", so Marketing VAS Service Manager bei Vinaphone Le Toan Thang.

