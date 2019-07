ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Mittwoch einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wettgemacht. Vor allem am Nachmittag sprang die Börse an und die Kurse marschierten auf ihre Tageshochs. Gestützt wurde der Markt von überwiegend positiven Geschäftsausweisen heimischer Unternehmen. Übergeordnet blieb es bei der bereits seit Tagen zu beobachtenden Zurückhaltung im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank. Im Konsens wurde erwartet, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte senken werde - auch wenn US-Präsident Donald Trump mehr forderte. Anleger in der Schweiz können erst nach dem Bundesfeiertag am Donnerstag zum Wochenschluss auf die Beschlüsse der Fed reagieren. Bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hatte man sich auf September vertagt - ohne greifbare Ergebnisse. Ein Händler nannte beide Entwicklungen als Grund für die Vorsicht unter den Investoren.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.919 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zehn Kursverlierer und zehn -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 70,88 (zuvor: 63,69) Millionen Aktien.

An der Spitze des SMI-Tableaus standen Credit Suisse mit einem Aufschlag von 2,4 Prozent, nachdem der Finanzkonzern überzeugende Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt hatte. Vontobel sprach von etwas besser als erwartet ausgefallenen Ergebnissen auf bereinigter Basis. Der Gewinn habe von der guten Entwicklung im Immobiliengeschäft sowie einer niedrigeren Steuerquote profitiert. Die Citigroup bescheinigte dem Wettbewerber starke Geschäftszahlen. Credit Suisse hatte den Gewinn kräftig gesteigert und die Markterwartungen übertroffen.

Deutlich besser als erwartet waren auch die Geschäftszahlen der Swiss Re. Der Rückversicherer hatte vor allem bei den Gewinnkennziffern die Markterwartungen übertroffen. Die Titel kletterten um 1,3 Prozent. Als überraschend positiv wurden zudem die Geschäftszahlen von Lafargeholcim bezeichnet. "Sie heben sich deutlich positiv von Heidelcement gestern ab", sagte ein Händler. Die Citigroup sprach aber von einer konservativen EBITDA-Prognose. Nach anfänglichen Gewinnen drehte das Papier 0,3 Prozent ins Minus.

Novartis legten um 0,8 Prozent zu. Der Pharmakonzern wartete mit einem positiven Studienergebnis auf. Wettbewerber Roche hatte die Annahmefrist für sein Übernahmeangebot für das US-Biopharmaunternehmen Spark Therapeutics erneut verlängert. Die Titel stiegen um 0,3 Prozent.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im ersten Halbjahr dank extrem hoher Gewinne auf die Fremdwährungspositionen ein Ergebnis von 38,5 Milliarden Franken erreicht. Im Vorjahreszeitraum hatte der Überschuss bei 5,3 Milliarden Franken gelegen. Der Kurs stagnierte auf Tagessicht.

July 31, 2019

