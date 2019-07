IDEMIA, der global führende Anbieter in der Augmented Identity, gab heute seine Partnerschaft mit der RHB-Bank bekannt; das Ziel besteht im Launch der Kartenoption MOTION CODETM für die Visa-Rewards-Motion-CodeTM-Kreditkarte in Malaysia. Somit wird diese Karte zum ersten Mal in Südostasien verfügbar sein.

Die Motion-Code-Kreditkarte wurde von IDEMIA entwickelt und ist eine High-Tech-Zahlungskarte mit dynamischem Sicherheitscode CVV2, der sich regelmäßig automatisch ändert. Statt eines statischen Sicherheitscodes, der auf der Rückseite der Karte aufgedruckt ist, wird der Motion Code CVV2 auf einem Minibildschirm aus ePapier angezeigt.

Die RHB Banking Group bietet über den Hauptsitz in Malaysia Finanzprodukte und -dienstleistungen an und hat sich aufgrund der großen Expertise, des technischen Fachwissens und der starken Referenzen weltweit für die Zusammenarbeit mit IDEMIA entschieden. IDEMIA verfügt bereits über Erfahrung im gesamten Einsatz derartiger Projekte und kann hochtechnische Fertigkeiten für diese bahnbrechende Banktechnologie bereitstellen.

Diese Lösung bringt den Kunden von RHB ein mächtiges Erwerbswerkzeug und verstärkt die Transaktionssicherheit. Gleichzeitig kann Online-Betrug bekämpft werden.

Vincent Mouret, Senior Vice-Presidentder Region Asien-Pazifik, erläutert: "Bei IDEMIA sorgen wir für Datenschutz und Vertrauen und garantieren sichere und authentifizierte Transaktionen. Gleichzeitig kümmern wir uns um fortlaufende Innovationen für unsere internationalen Kunden aus der Finanzbranche und können heute stolz darauf sein, als Marktführer in Powered Cards End-to-End-Lösungen für unsere Kunden liefern zu können."

Nazri Othman, Acting Head of Group Retail Banking, RHB Banking Group, sagte: "Wir sind der Ansicht, dass selbst die strengsten Sicherheitsmaßnahmen noch komfortabel und nutzerfreundlich für unsere Kunden sein müssen. Unser Hauptziel besteht in der Erbringung einer einfachen und nahtlosen Nutzererfahrung für unsere Kunden. Mit der Motion-Code-Technologie verfügen Karteninhaber über eine sichere Plattform, sodass sie beruhigt dem Online-Shopping nachgehen können."

Über IDEMIA

IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich "Augmented Identity?, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, in der Bürger und Verbraucher gleichermaßen in der Lage sind, ihre täglichen Aktivitäten (wie z. B. Bezahlen, Vernetzen und Reisen) sowohl in der physischen als auch in der digitalisierten Welt auszuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von allergrößter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity?, einer Identität, die für Privatsphäre und Vertrauen sorgt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, wie wir produzieren und wie wir eines der wichtigsten Güter unsere Identität für Personen oder Objekte nutzen und schützen, und zwar immer und überall dort, wo es um Sicherheit geht. Wir stellen "Augmented Identity? für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT bereit.

IDEMIA beschäftigt 13.000 Mitarbeiter weltweit und hat Kunden in 180 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.idemia.com https://www.idemia.com/motion-code / oder folgen Sie @IDEMIAGroup auf Twitter

Contacts:

Presse: Hanna Sebbah: idemia@havas.com