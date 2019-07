Global Healthcare Opportunities, firmierend auch unter dem Namen GHO Capital Partners LLP, der führende, auf das Gesundheitswesen spezialisierte europäische Investor, meldet heute den Verkauf von Caprion Biosciences ("Caprion") an Arsenal Capital Partners, ein führendes spezialisiertes Private-Equity-Unternehmen, das in mittelständische Gesundheits- und Spezialindustrieunternehmen investiert.

Caprion ist ein spezialisierter Labordienstleister, der Pharma- und Biotech-Unternehmen bei ihren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten während der gesamten Entdeckungs-, präklinischen und klinischen Phasen der Arzneimittelentwicklung unterstützt.

Unter der Eigentümerschaft von GHO hat das Unternehmen ein starkes organisches und anorganisches Wachstum erfahren mit einer Verdreifachung des Umsatzes seit der ursprünglichen Investition und ist zu einem führenden Anbieter von ausgelagerten Labordienstleistungen für Arzneimittelstudien zur Krebsimmuntherapie geworden.

Durch eine Reihe von drei strategischen Unternehmenszukäufen ein Labor von ImmuneHealth im Jahr 2016, Primity Bio im Jahr 2018 und Serametrix im Jahr 2019 konnte das Unternehmen in Europa und Asien expandieren, zusätzliche erstklassige technische Kompetenzen erwerben und seine Kapazitäten deutlich erhöhen. Heute ist Caprion in seinem Sektor ein weltweit führender Anbieter, der Kunden in seinen Labors an der nordamerikanischen Ost- und Westküste und in Belgien sowie in Australien bedient.

Während der gesamten Zugehörigkeit zu GHO tätigte Caprion erhebliche Investitionen in die Betriebsinfrastruktur des Unternehmens, unter anderem in Laborinformationsmanagementsysteme, seine Fähigkeiten zur Geschäftsentwicklung, seine Personalausstattung und seine Finanzfunktionen. Diese Maßnahmen trugen zum Aufbau einer Organisation bei, die in der Lage ist, von Jahr zu Jahr ein konstantes Wachstum zu erzielen und zugleich höchste Qualitätsstandards einzuhalten.

Die Partner bei GHO Capital kommentierten den jüngsten Schritt so:

"Die Partnerschaft zwischen GHO und dem Management-Team von Caprion stellt die erfolgreiche Umsetzung eines gemeinsam entwickelten Konzepts für den Aufbau eines transatlantischen Marktführers auf dem Markt für Immuntherapie-Dienstleistungen dar. In dieser Zeit hat Caprion ein beträchtliches internationales Wachstum erzielt, ist zu einem Technologieführer in seiner Branche geworden und hat die ohnehin branchenführenden Standards bei der Servicequalität weiter vorangetrieben. Nach den Investitionen der letzten Jahre ist Caprion heute bestens dafür aufgestellt, seinen Wachstumskurs fortzusetzen."

Ropes Gray LLP und Osler, Hoskin Harcourt LLP waren als Rechtsberater für Caprion tätig. William Blair Company übernahmen die Finanzberatung, und Kirkland Ellis LLP sowie Jones Day LLP waren Rechtsberater von Arsenal.

ENDE

Über Caprion Biosciences

Caprion ist der führende Anbieter von spezialisierten Dienstleistungen auf dem Gebiet der Durchflusszytometrie, der Immunüberwachung und der quantitativen Massenspektrometrie-Proteomik für die biopharmazeutische Industrie. Mit Laboreinrichtungen in Montreal (Quebec, Kanada), Fremont (Kalifornien, USA), Carlsbad (Kalifornien, USA), Gosselies (Belgien), Guildford (Großbritannien) und Sydney (Australien) ist Caprion in den letzten Jahren sowohl organisch als auch durch die jüngsten Übernahmen von Primity Bio und Serametrix Corporation Corporation stark gewachsen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.caprion.com.

Über GHO Capital

Global Healthcare Opportunities, firmierend auch unter dem Namen GHO Capital Partners LLP, ist ein führender, auf das Gesundheitswesen spezialisierter Investor mit Sitz in London. Wir nutzen globale Möglichkeiten und Perspektiven, um uns Chancen auf hohes Wachstum im Gesundheitswesen in Europa zu erschließen und marktführende Unternehmen von strategischem globalem Wert aufzubauen. Unsere bewährte Erfolgsbilanz bei Investitionen spiegelt die unübertroffene Tiefe unseres Branchen-Know-hows und unserer Vernetzung wider. Wir verbinden uns mit starken Managementteams, um in einem globalen System, das nach der Bereitstellung einer besseren, schnelleren und leichter zugänglichen Gesundheitsversorgung verlangt, Werte zu erschließen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ghocapital.com

Über Arsenal Capital Partners

Arsenal ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in mittelständische Spezialindustrie- und Gesundheitsunternehmen investiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Aktienfonds mit einem Volumen von 5,3 Mrd. US-Dollar geschaffen, mehr als 40 Plattforminvestitionen getätigt und 30 Realisierungen erreicht. Arsenal investiert in Branchen, in denen das Unternehmen über vertiefte Vorkenntnisse und Erfahrungen verfügt, und sucht Unternehmen, deren anfänglicher Unternehmenswert typischerweise im Bereich von 100 Millionen bis 500 Millionen US-Dollar liegt. Die Firma arbeitet mit Managementteams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und hoher Wertschöpfung aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arsenalcapital.com.

