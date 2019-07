Kundenbetreuungskompetenzen von PMI werden durch KI-gesteuerte Sprachdienste von Amazon erweitert

Das Project Management Institute (PMI) gab heute die Einführung seiner ersten Alexa Skill für die Kundenbetreuung bekannt, um Kunden und Mitgliedern weitere Unterstützung für seine Produkte und Dienstleistungen zu bieten. Der neue Alexa Skill wird einige Aufgaben übernehmen, um häufig gestellte Fragen zu beantworten, darunter Anfragen nach Informationen über Mitgliedskosten, Verlängerungen, Leistungen und Anforderungen, die für PMI-Zertifizierungsprogramme erforderlich sind. Die neue Benutzeroberfläche bietet zudem die einzigartige Möglichkeit, Benutzer entweder telefonisch von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr (ET) oder per E-Mail mit Chat-Link rund um die Uhr an das Kundenbetreuungscenter (Customer Care Center) von PMI zu leiten.

"PMI hat einen Wandel durchgemacht, um sicherzustellen, dass wir den Millionen von Projektmanagern, die unsere Dienste nutzen, auf kundenorientierte Weise einen Mehrwert bieten", sagte Sunil Prashara, President und CEO des Project Management Institute. "Im Zuge der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz möchten wir die Sprachtechnologie und andere KI-Fähigkeiten ergründen und in sie investieren, denn damit können wir ein Erlebnis bieten, das dialogorientiert ist und dem Lebensstil unserer Kunden entspricht. Dieses leistungsstarke Instrument wird unseren Kundenservice verbessern und digital auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder eingehen, und zwar genau zur gewünschten Zeit und am gewünschten Ort."

Sprachschnittstellen und Sprachassistenten verzeichnen einen exponentiellen Zuwachs. Dem Capgemini Research Institute zufolge werden 40 Prozent der Verbraucher in den nächsten drei Jahren Sprachassistenztechnologien anstelle mobiler Apps oder Websites nutzen.

PMI plant eine Erweiterung des Alexa Skill um einen anpassbaren Flash Briefing sowie die Integration der Benutzerauthentifizierung durch Kontenverknüpfung, um ein noch personalisierteres Erlebnis bieten zu können. Mit Blick auf die Zukunft dehnt PMI seinen Sprachdienst auf andere Geräte wie den Google Assistant aus und nutzt Gesprächsfunktionen mit Messaging-Plattformen wie WeChat und WhatsApp. Somit können Kunden auf der ganzen Welt auf noch vielfältigere Weise mit PMI in dem Zeitfenster und Kanal kommunizieren, der für sie am bequemsten ist.

Der PMI Customer Care Skill steht ab sofort für Alexa-fähige Geräte über den Alexa Skill Store zur Verfügung.

Über Project Management Institute (PMI)

Das Project Management Institute (PMI) ist die weltweit führende Vereinigung aller, die Projekt-, Programm- oder Portfolio-Management als ihren beruflichen Aufgabenbereich betrachten. PMI wurde 1969 gegründet und ist für mehr als drei Millionen Fachleute, die in praktisch jedem Land weltweit tätig sind, durch globale Fürsprache, Kooperation, Fortbildung und Forschung besonders wertvoll. Wir fördern Karrieren, verbessern den unternehmerischen Erfolg und arbeiten an der Reifung des Projektmanagement-Berufs durch global anerkannte Standards, Zertifizierungen, Communities, Ressourcen, Tools, akademische Forschung, Publikationen, Kurse zur beruflichen Weiterentwicklung und Networking-Gelegenheiten. Als Teil der PMI-Familie schafft ProjectManagement.com Online-Communities, die weitere Ressourcen, bessere Tools, größere Netzwerke und breitere Perspektiven bieten. Besuchen Sie uns auf www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute und auf Twitter @PMInstitute.

