Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 5,75 auf 5,55 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den Zahlen der spanischen Bank für das zweite Quartal habe sie ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2021 reduziert, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Als Gründe dafür nannte sie höhere Rückstellungen sowie gesunkene Prognosen für den Nettozinsertrag in Spanien./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 16:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 16:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113211835