Wien (ots/PRNewswire) - Coveris bestätigt den Erwerb von 100% der Aktien von Amberley Adhesive Labels Ltd. mit Sitz in Dorset, England. Die Transaktion wurde am 31. Juli zu einem nicht veröffentlichten Betrag abgeschlossen.



Nach einem dreijährigen Modernisierungsprogramm und umfangreichen Investitionen in modernste Anlagen, hat Coveris als nächsten Schritt kürzlich mit der Übernahme von Amberley, einem Hersteller von hochwertigen Selbstklebeetiketten, das Labels & Board-Geschäft weiter ausgebaut.



"In unserer Strategie haben wir uns klar zu Wachstum bekannt und in Bereiche mit hohem Potential zu investieren. Mit dem Erwerb von Amberley setzen wir einen weiteren, klaren Schritt in diese Richtung. Wir freuen uns darauf, mit Amberley unser Labels-Angebot zu stärken." kommentiert Jakob Mosser, CEO von Coveris, die Integration.



Während sich das Labels-Geschäft von Coveris bisher vor allem auf Frisch-, Kühl- und Ambient Produkte konzentriert, bedient Amberley die Bereiche Personal Care und Home. Die Integration von Amberley verstärkt damit nicht nur die digitale Kompetenz in der Drucktechnologie, sondern erweitert gleichzeitig die Marktpräsenz von Coveris.



"Amberley ist ein erfolgreiches Unternehmen mit einem klaren Fokus auf maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Lösungen für ihre Kunden. Damit ist Amberley die perfekte Ergänzung für Coveris, um die Marktpräsenz im Labels-Geschäft zu festigen", kommentiert Dennis Patterson, Präsident Labels & Board, die Investition.



Amberley wird in den Bereich Labels & Board von Coveris integriert, mit der klaren Absicht, weiter zu investieren. "Mit Coveris haben wir den richtigen Partner für eine starke Zukunft gefunden. Wir werden das jeweilige Know-how und die Ressourcen nutzen, um unser Geschäft auf ein neues Level zu bringen", fügt Trevor Smith, CEO und Inhaber von Amberley, hinzu.



Über Coveris



Coveris ist ein in Wien ansässiger führender Verpackungshersteller mit 24 Standorten in der EMEA Region und über 4.500 Mitarbeitern. Spezialisiert auf flexible Verpackungslösungen und tätig für einige der angesehensten Marken der Welt arbeitet Coveris gemeinsam mit Kunden ständig an neuen attraktiven und nachhaltigen Lösungen. Coveris entwickelt Verpackungen, die vor allem Produkte schützen, welche besondere Verpackungseigenschaften benötigen - von Lebensmitteln bis hin zu Tiernahrung, von medizinischen Erzeugnissen bis hin zu Industrie- und Agrarprodukten. Durch das hohe Maß an technischen Eigenschaften verlängern diese hochwertigen Verpackungen die Haltbarkeit der Produkte und helfen somit Abfall und Ressourcenverschwendung zu reduzieren.



About Amberley



Etiketten mit Mehrwert und Markenwirkung.



Amberley Labels, ein Premium-Etikettenhersteller, fertigt am Standort in Dorset, England, hochwertige Selbstklebeetiketten. Das Produktspektrum umfasst mehrschichtige Selbstklebeetiketten, die mit modernsten Digitaldruck- und Verarbeitungslösungen hergestellt werden. Amberley wächst kontinuierlich, unterstützt durch einen erstklassigen Kundenstamm und arbeitet mit einigen der stärksten Marken im Personal Care und Home Bereich.



