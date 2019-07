So unmittelbar vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank hat sich auch - und wie soll es auch anders sein - bei Platin eine spannende Chartkonstellation eingestellt, die Szenarien in "alle" Richtungen offeriert. Rückblick. In unserer Kommentierung vom 24.07. hieß es in Bezug auf Platin "[…] Platin steht unmittelbar davor, eine weitere wichtige Weichenstellung zu vollziehen und die 875 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...