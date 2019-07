Die DZ Bank hat Bayer nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 57 Euro belassen. Während das Agrarchemiegeschäft inklusive Monsanto enttäuscht habe, lägen die anderen Bereiche im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die bestätigten Ziele, die Bayer wegen des schwierigen Umfelds für die Agrarchemie nun selbst für zunehmend ambitioniert halte, dürfte das Unternehmen knapp verfehlen. Stärker im Fokus stünden aber weiter die Glyphosat-Prozesse, in denen es im vierten Quartal zu einem ersten rechtskräftigen Urteil kommen könnte./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 15:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 16:03 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

