Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidenheim (pta045/31.07.2019/20:20) - In der soeben zu Ende gegangenen Hauptversammlung fand der Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht die erforderliche Mehrheit. Ohne die Blockade des persönlich anwesenden Aktionärs Herr Erhard Haas, 79224 Umkirch, hätte der Beschlussvorschlag der Gesellschaft die notwendige Mehrheit erhalten. Die Gesellschaft wird nun Herr Haas wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung auf Schadensersatz verklagen.



(Ende)



Aussender: Kremlin AG Adresse: Tannhäuserweg 44, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Kremlin AG E-Mail: info@kremlin-aktie.de Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1564597200802



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 31, 2019 14:21 ET (18:21 GMT)