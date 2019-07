Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die US-Notenbank steht nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell nicht vor einer längeren Serie von Zinssenkung, sie dürfte es aber auch nicht bei einer einzelnen Senkung des Zielsatzes der Fed Funds Rate bewenden lassen. Powell sagte, bei der Senkung handele es sich um ein "Mid Cycle Adjustment", also um eine Anpassung innerhalb eines Zyklus. Auf Nachfrage fügte er hinzu, dass er nicht gesagt habe, dass die Fed ihre Zinsen nur einmal senken werde. Sie stehe aber auch nicht am Beginn einer längeren Zinssenkungsserie. Der Fed-Chairman beteuerte zudem, dass politische Erwägungen in den Entscheidungen des FOMC nie eine Rolle spielten.

July 31, 2019 15:13 ET (19:13 GMT)

