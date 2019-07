Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am kurzen Ende unter Druck geraten. Dagegen zogen Papiere mit längeren Laufzeiten an.

Die Währungshüter senkten wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt. Zudem stellte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell weitere Zinssenkungen in Aussicht. Er betonte aber auch, die aktuelle Senkung sei als Absicherung gegen wirtschaftliche Risiken zu verstehen, nicht als Beginn einer langen Abfolge von Zinssenkungen.

Zweijährige Anleihen drehten ins Minus und verloren 2/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte, was die Rendite auf 1,88 Prozent steigen ließ. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 18/32 Punkten und rentierten mit 1,84 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen zogen derweil an und gewannen zuletzt 10/32 Punkte auf 103 4/32 Punkte. Sie rentierten nur noch mit 2,02 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen einen ganzen Punkt auf 107 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,53 Prozent./gl/fba

