Am gestrigen Handelstag lagen im DAX, wie erwartet, alle Augen auf der FED-Notenbanksitzung am Abend. Wie vom Markt größtenteils erwartet, senkte die FED den Leitzins um 25 Basispunkte, Jay Powell machte auf der anschließenden Pressekonferenz allerdings einen etwas irritierenden Eindruck.

