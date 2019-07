Echtzeit-Datenreplikationssoftware von HVR und Automatisierungssoftware von WhereScape kombinieren erstklassige Funktionen zur Optimierung der Daten-Bereitstellung und Data-Warehouse-Infrastrukturen

HVR, der führende unabhängige Anbieter von Echtzeit-Cloud-Datenreplikationstechnologie, und WhereScape, der führende Anbieter von Software zur Dateninfrastrukturautomatisierung, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt. Zusammen bieten WhereScape und HVR Automatisierung und schnelle Datenintegration für Dateninfrastrukturprojekte und beschleunigen die Bereitstellung von Echtzeitdaten für Unternehmen.

"In der heutigen Welt benötigen Unternehmen schnellen Zugriff auf aussagekräftige Daten, um Geschäftsentscheidungen zu treffen, wofür Automatisierung und Zugriff auf Echtzeitdaten entscheidend sind", so Neil Barton, CTO bei WhereScape. "Durch unsere Zusammenarbeit mit HVR können wir unseren Kunden eine einfachere Möglichkeit bieten, die Bereitstellung von Echtzeitdaten in die Dateninfrastruktur eines Unternehmens zu beschleunigen. Automatisierungssoftware von WhereScape und Datenreplikationssoftware von HVR bieten Kunden gekoppelt die Möglichkeit, ihren Geschäftsanwendern neue Analyselösungen in einem Bruchteil der Zeit bereitzustellen, die sie früher mit veralteten, traditionellen Methoden zur Durchführung von Data-Warehousing-Projekten benötigt haben."

Die Datenreplikationstechnologie von HVR optimiert die Extraktion von Daten aus lokalen und Cloud-Source-Datenbanken auf Zieldatenplattformen, während WhereScape Design, Entwicklung, Bereitstellung, Dokumentation und Betrieb der Data-Warehouse-Infrastruktur selbst automatisiert. Zusammen bieten HVR und WhereScape ihren Kunden bewährte, erstklassige Funktionen, die in hunderten Unternehmen weltweit eingesetzt werden. Die Automatisierungssoftware von WhereScape und Datenreplikationssoftware von HVR bieten Teams die Möglichkeit, heutige Modernisierungsanforderungen des Data Warehouse zu erfüllen. Durch kontinuierliche Fokussierung und Investitionstätigkeit beider Unternehmen können die Kunden sicher sein, dass Lösungen, die sie heute anwenden, auch in Zukunft weiter entwickelt werden.

Die Einrichtung und Bereitstellung der gemeinsamen Lösung von WhereScape und HVR sind schnell, einfach und kostengünstig, was Kunden ermöglicht, agile Business Intelligence (BI)-Lösungen zu beschleunigen und zu warten. Teams können die Auswirkungen von WhereScape und HVR auf ihre Data-Warehousing-Prozesse schnell erkennen was die Zeit für die Bereitstellung neuer Dateninfrastrukturprojekte und von Echtzeitdaten für Endbenutzer verkürzt.

"In einer HVR-Umfrage, die bei der PASS Data Architecture Virtual Group durchgeführt wurde, identifizierten die Befragten Data Warehouses als ihren Hauptfokus für Datenintegrationsprojekte", so Mark Van de Wiel, CTO bei HVR. "Zusammen vereinfachen WhereScape und HVR die Einführung von Data-Warehouse-Lösungen und beschleunigen die Bereitstellung fundierter Geschäftsentscheidungen mit aktuellen Daten."

Über HVR

HVR bietet eine Echtzeit-Cloud-Datenreplikationslösung, die Modernisierungsanstrengungen von Unternehmen unterstützt. Die HVR-Plattform ist eine zuverlässige, sichere und skalierbare Möglichkeit, große Datenmengen schnell und effizient in komplexe Umgebungen zu integrieren und ermöglicht Datenaktualisierungen, -zugriff und -analysen in Echtzeit. Globale Marktführer in vielen Branchen wenden sich an HVR, um ihre Herausforderungen bei der Echtzeit-Datenintegration zu lösen und ihr Unternehmen zu revolutionieren. HVR ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in San Francisco und Niederlassungen überall in Nordamerika, Europa und Asien.

Über WhereScape

WhereScape hilft IT-Organisationen aller Größenordnungen, die Automatisierung zu nutzen, um Dateninfrastrukturen schneller zu entwerfen, zu entwickeln, zu implementieren und zu betreiben. Mehr als 700 Kunden weltweit vertrauen auf Automatisierung von WhereScape, um manuelle Programmierung und andere repetitive, zeitintensive Aspekte von Dateninfrastrukturprojekten zu entfernen und Data Warehouses, Datentresore, Datenseen und Data-Marts in Tagen oder Wochen statt Monaten oder Jahren bereitzustellen. WhereScape verfügt über Geschäftsstellen in Portland, Oregon (USA); Reading (Vereinigtes Königreich); Auckland (Neuseeland) sowie in Singapur. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.wherescape.com. Sie finden WhereScape auf Twitter unter: twitter.com/wherescape oder auf LinkedIn unter: linkedin.com/company/wherescape

