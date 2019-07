FRANKFURT (Dow Jones)--Die Enttäuschung über die als falkenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell im Anschluss an die erste US-Zinssenkung seit 2008 hat die Kurse deutscher Aktien im nachbörslichen Geschäft am Mittwochabend belastet. "Die Wall Street hat uns mit nach unten gerissen", sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Das galt aber nicht für Dr. Hönle, die Titel wurden gar 13 Prozent tiefer gestellt. "Einiges liest sich wirklich nicht gut", kommentierte der Marktteilnehmer die Gewinnwarnung des Spezialisten für UV-Technologie. Er hielt zum Verluste von 20 Prozent am nächsten Morgen zum Xetra-Start für denkbar.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.135 12.189 -0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

