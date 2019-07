Während VOSS Water in neue Kategorien investieren und neue Regionen expandieren will, hat Dwayne "The Rock" Johnson einen Anteil an dem norwegischen Unternehmen erworben und wird nun als strategischer Berater und Markenpartner unterstützen.VOSS mit ehrgeizigen ZielenEnde vergangener Woche wurde die strategische Partnerschaft zwischen dem Hollywood-Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson und der norwegischen Nobelwassermarke VOSS Water bekanntgegeben. Das Unternehmen will in neue ...

