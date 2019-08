Der Facebook-Coin Libra, der im nächsten Jahr kommen soll, steht zurzeit heftig in der Kritik. Fehlende Regulierung durch den Staat ist einer der am meisten bemängelten Punkte am Libra. Nun fangen die ersten Betrüger an, Libra für ihre Zwecke zu nutzen.? Fake-Anzeigen bei Facebook, Instragram, Twitter & Co. und gefälschte Websites? Libra wird noch gar nicht verkauft ? Bisher noch keine deutschen Betrugsseiten vermeldetLibra soll sie heißen und das digitale Bezahlen noch einfacher ...

