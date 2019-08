Der jüngst gehypte Cannbis-Sektor fällt dieses Jahr in ein Sommerloch. Nach einigen Skandalen, Problemen und teils schlechten Ergebnissen geht es für einige Unternehmen abwärts.? Schlechte Ergebnisse belasten? Skandale sorgen für weitere Abkühlung am Markt? Kaum Fortschritte bei der Legalisierung von Cannabis in den USANach einigen Negativ-Nachrichten geht es am Cannabis-Markt abwärts. Zum einen sind die Erträge einiger großer kanadischer Unternehmen schlechter als erwartet ausgefallen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...