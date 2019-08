Baierbrunn (ots) - Anmoderationsvorschlag: Eigentlich isst man wie immer und doch nimmt man Jahr für Jahr ein paar Kilos zu. Woran liegt das, und was kann man dagegen tun? Petra Terdenge hat für uns nachgefragt:



Sprecherin: Klar nimmt man zu, wenn man zu viel Fast Food isst, ständig Cola trinkt, sich zu wenig bewegt und gestresst durchs Leben geht. Wenn das aber nicht der Fall ist, muss es andere Gründe geben. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" schreibt, dass zum Beispiel auch Hormone etwas mit der Gewichtszunahme zu tun haben und Birgit Ruf, die stellvertretende Chefredakteurin, weiß Näheres:



O-Ton Birgit Ruf: 14 Sekunden



"Hormone spielen eine große Rolle beim Zunehmen. Da gibt es zum Beispiel Leptin und Gherlin, die Hunger- und Sättigungsgefühl steuern oder Schilddrüsenhormone, die auf den Stoffwechsel wirken. Wenn Hormone aus dem Gleichgewicht geraten, kann das das Übergewicht fördern."



Sprecherin: Was hat das Hormon Insulin mit einer Gewichtszunahme zu tun?



O-Ton Birgit Ruf: 16 Sekunden



"Insulin hat einen großen Einfluss auf unser Gewicht. Immer wenn wir Kohlenhydrate essen, zum Beispiel Süßes, Brot oder Obst, stellt unser Körper Insulin her. Wenn wir zu viel Kohlenhydrate essen, vor allem bei Snacks, zwischendurch und so, dann steigt der Insulinspielgel und wir nehmen auf Dauer zu."



Sprecherin: So kann es schon helfen, wenn man zwischen den Mahlzeiten die Naschereien weglässt. Aber auch schlechter Schlaf kann der Figur schaden:



O-Ton Birgit Ruf: 18 Sekunden



"So sieben bis acht Stunden Schlaf ist für einen Erwachsenen optimal. Zu kurzer oder schlechter Schlaf bringt den Hormonhaushalt und den Stoffwechsel durcheinander. Der Körper bildet dann zum Beispiel mehr von dem Stresshormon Cortisol. All das führt zu Heißhunger. Wir bekommen Lust auf Fettiges und Süßes.



Sprecherin: Wie kann man gegensteuern und zu erholsamen Schlaf finden?



O-Ton Birgit Ruf: 7 Sekunden



"Mit viel Bewegung tagsüber, Entspannung am Abend, Handy ausschalten, weil das blaue Display-Licht uns wachhält."



Sprecherin: Wie findet man am besten heraus, was man beim Essen falsch macht?



O-Ton Birgit Ruf: 11 Sekunden



"Führen Sie ein Ernährungstagebuch. Schreiben Sie mal für ein bis zwei Wochen auf, was Sie essen, wo, wie viel. Seien Sie ehrlich, schreiben Sie auch Snacks auf. Das gibt oft schon einen guten Einblick, was Sie verändern können."



Abmoderationsvorschlag: So ein Ernährungstagebuch kann uns helfen gegenzusteuern, unsere Ernährung umzustellen und ein paar Kilos abzunehmen, berichtet der "Diabetes Ratgeber".



Pressekontakt:



Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4337745