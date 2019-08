'Darmstädter Echo' zu E-Autos

Die Ökobilanz eines E-Autos ist nur dann besser, wenn seine Herstellung und die Volkswirtschaft, die es nutzbar macht, sauber sind. Also nicht wie im ach so vorbildlichen Norwegen, das sein subventioniertes Ökowunder mit Öl und Gas dreckig erkauft. Wie auch China, das ein Kohlekraftwerk nach dem anderen baut. Wie das - auch freitags - fürs Klima ausgeht, dürfte klar sein. Zudem ist der Umstieg auf Elektrik geeignet, eine der letzten deutschen Industriebastionen zu schleifen. Allein, machen wir uns nichts vor: Die E-Fahrzeuge werden kommen. Sie sind zeitgeistig und für die, die die Bewegung anführen, tendenziell ungeheuer profitabel. Wir sollten aber dennoch - oder gerade deshalb - wenigstens so klug sein, Mobilität ganzheitlich zu planen. Und heute schon - wie Japan oder Korea - die Zukunft denken. Mit Wasserstoff, synthetischen Treibstoffen oder Ähnlichem./be/DP/zb

AXC0012 2019-08-01/05:35