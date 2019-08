Die Gold-Nachfrage war dem World Gold Council zufolge im ersten Halbjahr 2019 so hoch wie noch nie. Auch Promi-Investoren raten zum Edelmetallkauf.

Ray Dalio hielt Gold die Treue, als der Preis noch am Boden war. Der US-Starinvestor gilt als Fan des Edelmetalls. Seit Jahren hält er zwischen fünf und sechs Prozent der meldepflichtigen Anteile seines 230 Milliarden Dollar schweren Hedgefonds Bridgewater in Gold.

Doch mittlerweile sieht der die Zeit gekommen, noch stärker in das Edelmetall zu investieren. Angesichts der extrem lockeren Geldpolitik der Notenbanken und dem wachsenden Volumen negativer Anleiherenditen macht er einen "Paradigmenwechsel" an den Finanzmärkten aus. "Aus diesem Grund glaube ich, dass es sowohl Risiko reduzierend als auch Rendite steigernd wäre, wenn man mehr Gold ins Portfolio nimmt", schrieb Dalio kürzlich in einem Beitrag auf der Karriereplattform LinkedIn.

Mit dieser Meinung ist Dalio nicht allein, wie am Donnerstag veröffentlichte Zahlen des World Gold Council zeigen: Demnach stieg die Goldnachfrage im ersten Halbjahr 2019 um acht Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die starke Nachfrage dürfte zu der Goldpreis-Rally beigetragen haben. Seit Jahresbeginn ist der Goldpreis um elf Prozent gestiegen. Erstmals seit sechs Jahren notiert er stabil über der Marke von 1400 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm). In Euro gerechnet hat sich Gold sogar um mehr als 14 Prozent verteuert.

Wichtigster Treiber der Nachfrage waren die Notenbanken. Sie stockten ihre Bestände im ersten Halbjahr um 374 Tonnen auf - das ist ein Anstieg von 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dabei war bereits 2018 das Jahr der Rekord-Käufe von Zentralbanken. Vergangenes Jahr waren es insgesamt als 600 Tonnen, der höchste Wert seit der Abschaffung des Gold-Standards Ende der 1960er-Jahre.

Kein Ende des Kaufrauschs in Sicht

