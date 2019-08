Beyond Meat: Börsen-Hype geht weiter

Angesichts eines sehr beeindruckenden Umsatzwachstums im Vorjahresvergleich um 287 Prozent auf 67,3 Mio. US-Dollar konnten es Anleger verschmerzen, dass Beyond Meat (WKN: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091) für das abgelaufene zweite Quartal 2019 einen Nettoverlust in Höhe von 9,4 Mio. US-Dollar ausgewiesen hatte. Schließlich ist es nichts Ungewöhnliches für einen jungen Wachstumswert, Verluste einzufahren und sich auf Investitionen in das Wachstum zu konzentrieren. Für Enttäuschung hatte eher der Umstand gesorgt, dass Beyond Meat nur rund drei Monate nach dem Börsengang eine Kapitalerhöhung ankündigte.

Für die Beyond-Meat-Aktie ging es am Tag nach der jüngsten Zahlenbekanntgabe um rund 12 Prozent in die Tiefe. Damit setzte sich die verrückte Entwicklung des Börsenneulings fort. Das Unternehmen ging Anfang Mai an die Börse. Der Ausgabepreis lag bei 25 US-Dollar, der erste Kurs bereits bei 46 US-Dollar und der Schlusskurs am ersten Handelstag bei 65,75 US-Dollar. Zuletzt kletterte das Papier auf 239 US-Dollar und damit auf ein neues Allzeithoch, eine beinahe Verzehnfachung gegenüber dem Ausgabepreis. Was sorgt dafür, dass Beyond Meat sowohl auf dem Lebensmittelmarkt als auch an der Börse zu einer Sensation geworden ist.

