Moderate Abgaben sind am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt zu erwarten nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Vorabend. Der Broker IG taxiert den Dax knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,07 Prozent niedriger auf 12 180 Punkte. Damit dürfte sich der Dax deutlich besser halten als die US-Aktien, die am Mittwoch im späten Handel unter starken Druck geraten waren.

Die Währungshüter hatten zwar wie erwartet erstmals seit der Finanzkrise vor über zehn Jahren den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt gesenkt. Sie hätten allerdings kaum eine Chance gehabt, die Anleger positiv zu überraschen, und die Minderheit enttäuscht, die auf eine Senkung gleich um einen halben Prozentpunkt gesetzt habe, hieß es am Markt. Volkswirtin Charlotte Heck-Parsch von der Bayerischen Landesbank sprach von einer "zaghaften Zinssenkung".

An den fernöstlichen Börsen dominierten am Donnerstag moderate Verluste. Von der Konjunktur dort gab es wenig Erfreuliches: Der chinesische Caixin Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag im Juli knapp unter 50 Punkten und deutet damit weiterhin auf eine Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivitäten hin.

Bei den Einzelaktien machen weiterhin die Quartalsberichte der Unternehmen die Musik. Die Zahlenflut steigt, am Donnerstag lassen sich neben vielen anderen die drei Dax-Konzerne Siemens , BMW und Infineon in die Bücher schauen./bek/jha/

