ATON Austria Holding GmbH (ATON Austria) unterrichtet EDAG Engineering Group AG über geplanten Ankauf von Aktien

Arbon, 1. August 2019. Die EDAG Engineering Group AG (EDAG oder die Gesellschaft), ISIN CH0303692047, ist heute von ihrem Aktionär ATON Austria unterrichtet worden, dass dieser beabsichtigt, Aktien der Gesellschaft anzukaufen. ATON Austria hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie beabsichtigt, im Zeitraum bis zum 31. Juli 2020 Aktien der Gesellschaft anzukaufen. In diesem Zeitraum sollen bis zu 1.000.000 Aktien der Gesellschaft (4,0% des Grundkapitals der EDAG) angekauft werden. Der Schlusskurs der EDAG-Aktie im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse betrug am 31. Juli 2019 EUR 10,90. Der Ankauf der Aktien soll börslich und/oder außerbörslich erfolgen. Der börsliche Ankauf soll kursschonend über die Handelsplätze erfolgen, auf denen die EDAG-Aktien zum Handel zugelassen sind oder gehandelt werden. Der von ATON Austria zu zahlende Kaufpreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) soll dabei nach Auskunft von ATON Austria den Börsenkurs nicht um mehr als 5% überschreiten. Als maßgeblicher Börsenkurs gilt dabei jeweils der Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Börsenhandelstagen vor dem jeweiligen Erwerb. Im Hinblick auf die Menge der börslich zu erwerbenden Aktien sollen pro Tag nicht mehr als 25% des jeweiligen durchschnittlichen Tagesumsatzes des jeweiligen Handelsplatzes angekauft werden. Der durchschnittliche Tagesumsatz des jeweiligen Handelssegments ist vom durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der 20 Börsentage vor dem jeweiligen Kauftermin abzuleiten. Zudem behält sich ATON Austria vor, Aktien der Gesellschaft auch außerbörslich anzukaufen; in diesem Fall finden die vorstehend genannten Preis- und Volumenbeschränkungen keine Anwendung. ATON Austria beabsichtigt, mit dem Ankauf eine Bank zu beauftragen, die ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von ATON Austria trifft. ATON Austria hat mitgeteilt, dass sie sich vorbehalten wird, das Mandat der Bank vorzeitig zu beenden und/oder den Auftrag auf eine andere Bank zu übertragen. Der Ankauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden. Die Veröffentlichung der einzelnen durchgeführten Transaktionen soll nicht erfolgen. Mitteilungspflichten des Aktionärs aufgrund des Wertpapierhandelsgesetzes bleiben unberührt.

Kontakt:
Sebastian Lehmann
Head of Investor Relations
EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Tel.: +41 (0)71 544 33 - 11
Fax: +41 (0)71 544 33 - 10
ir@edag-group.ag
ir.edag.com

Kontaktdaten in Deutschland:
EDAG Engineering GmbH
Kreuzberger Ring 40
65205 Wiesbaden
Tel.: +49-611-7375-168
Mobil: +49-175-8020226
Email: Sebastian.Lehmann@edag.com
legal@edag.de
www.edag.de

01.08.2019 CET/CEST