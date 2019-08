TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit den Börsen in Ostasien und Australien geht es am Donnerstag überwiegend abwärts. Hauptthema ist die "kleine" Zinssenkung um einen Viertelprozentpunkt in den USA, die dort die Börsen steil abwärts geführt hatte. Vor allem die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell, denen zufolge damit keine Serie von Lockerungen eingeleitet wurde, trieb eine Welle der Enttäuschung durch den Markt, die nun in abgeschwächter Form nach Asien herüberschwappt.

Am Vortag waren die US-chinesischen Handelsgespräche ohne Durchbruch abgebrochen worden, auch wenn es kleine Lichtblick gibt. So hat China mehr Käufen von US-Agrarprodukten zugestimmt, und Washington hat die Wiederaufnahme der Gespräche für September signalisiert. Der Handelskonflikt belastet zunehmend die chinesische Wirtschaft, wobei neue Daten kein klares Bild abgeben. Denn der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Produktionsgewerbe blieb im Juli mit 49,9 einerseits im Schrumpfungsbereich, erholte sich andererseits aber etwas nach 49,4 im Vormonat.

Mit dem Ende der Gespräche zeigen sich die beiden chinesischen Börsen stärker unter Druck als die Nachbarmärkte. In Schanghai geht es um 0,8 Prozent nach unten, in Hongkong um 0,7 Prozent. Ein herber Schlag waren in Hongkong zudem Daten zum Wirtschaftswachstum, denn das BIP im zweiten Quartal verfehlte deutlich die Erwartungen. Vor allem die Immobilienwerte lasten auf dem Leitindex.

Schwacher Yen federt Nikkei ab

Dagegen gibt der japanische Markt nur leicht ab, weil er vom nachgebenden Yen gestützt wird. Mit den weniger taubenhaft als erwartet ausgefallenen Signalen der US-Notenbank zeigte sich der Dollar auf breiter Front deutlich erstarkt. Während er vor dem Fed-Beschluss noch mit 108,55 Yen bezahlt wurde, steht er nun bei 109,19. Zu den verkauften Sektoren gehören in Tokio Elektronik- und Konsumwerte. Der Hersteller von Autoteilen Aisin Seiki verbucht Rückgänge bei Umsatz und Gewinn, was die Aktie 3,7 Prozent fallen lässt. Für die Aktie des Kosmetikkonzerns Kose geht es mit schwachen Quartalszahlen sogar 9 Prozent abwärts. Dagegen zeigen sich die Titel des Finanzkonzerns Nomura nach kräftigen Umsatz- und Gewinnzuwächsen 8,9 Prozent im Plus.

Am südkoreanischen Markt steht ebenfalls die Fed-Entscheidung im Fokus, während die politischen Spannungen nach den jüngsten nordkoreanischen Raketentests nicht mehr lasten. Die Samsung-Aktie, die am Vortag nach Zahlen kräftig abwartsgelaufen war, stabilisiert sich mit einem Minus von 0,2 Prozent. SK Hynix legen nach ebenfalls kräftigen Verlusten am Mittwoch mit kleineren Gelegengheitskäufen nun 0,3 Prozent zu.

Der Goldpreis steht mit den Aussagen der Fed massiv unter Druck. Die Aussicht auf begrenzte Lockerungen und der feste Dollar drücken den Preis für eine Feinunze auf 1.408 Dollar nach einem Mittwochs-Hoch bei knapp 1.435 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.795,20 -0,26% +20,35% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.497,03 -0,11% +7,41% 08:00 Kospi (Seoul) 2.021,44 -0,15% -0,96% 08:00 Schanghai-Comp. 2.909,63 -0,78% +16,67% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.588,55 -0,68% +8,93% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.296,98 -0,11% +9,18% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.635,55 +0,04% -3,30% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1046 -0,3% 1,1074 1,1153 -3,7% EUR/JPY 120,62 +0,2% 120,41 121,09 -4,1% EUR/GBP 0,9112 +0,0% 0,9110 0,9162 +1,2% GBP/USD 1,2122 -0,2% 1,2152 1,2172 -4,9% USD/JPY 109,20 +0,4% 108,77 108,57 -0,4% USD/KRW 1188,00 -0,0% 1188,28 1182,74 +6,6% USD/CNY 6,8990 +0,2% 6,8842 6,8867 +0,3% USD/CNH 6,9082 +0,0% 6,9082 6,8939 +0,6% USD/HKD 7,8272 -0,0% 7,8280 7,8262 -0,1% AUD/USD 0,6848 +0,0% 0,6845 0,6889 -2,8% NZD/USD 0,6556 -0,1% 0,6560 0,6604 -2,4% Bitcoin BTC/USD 9.969,75 -0,7% 10.039,75 9.759,00 +168,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,86 58,58 -1,2% -0,72 +20,9% Brent/ICE 64,35 65,05 -1,1% -0,70 +16,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.409,24 1.413,80 -0,3% -4,57 +9,9% Silber (Spot) 16,18 16,27 -0,6% -0,09 +4,4% Platin (Spot) 860,13 864,00 -0,4% -3,87 +8,0% Kupfer-Future 2,66 2,67 -0,3% -0,01 +0,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2019 00:52 ET (04:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.