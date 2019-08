Die britische Investmentbank HSBC hat Air France-KLM nach Quartalszahlenvon "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 12 Euro angehoben. Die Ergebnisse seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Blick sollte sich nun über kurzfristige konjunkturelle Einflüsse hinaus auf die Restrukturierung der Airline richten. Denn es handele sich um den interessantesten Umbau in der gesamten europäischen Luftfahrtbranche./bek/zb

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

