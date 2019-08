The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A2YPDT6 PANTERA MIKR IHS 19/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA US097023CR48 BOEING 19/59 BD00 BON USD N

CA XFRA US345397ZU05 FORD MOTO.CR 19/22 BD01 BON USD N

CA XFRA US345397ZW60 FORD MOTO.CR 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US907818FD57 UNION PACIF. 19/39 BD02 BON USD N

CA XFRA US907818FE31 UNION PACIF. 19/59 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1843432821 AIR BALTIC C 19/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2036242803 EIB 19/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS2036798150 IQVIA 19/28 REGS BD02 BON EUR N

CA 8VE XFRA AU0000053472 WAMEJA LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1V7 XFRA CA92743Q1019 VINERGY CANNABIS CAP.INC. EQ00 EQU EUR N

CA NWO XFRA DE000NWRK013 NEW WORK SE NA O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA BV51 XFRA FR0013426004 CLARANOVA S.A. EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA CQT1 XFRA KYG2691D1043 DA YU FINANCI.HLD.HD -,10 EQ01 EQU EUR N

CA XER2 XFRA US98421M1062 XEROX HLDGS CORP. DL 1 EQ01 EQU EUR Y