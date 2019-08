FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.08.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.08.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

P6Q1 XFRA LU0121747215 JSS M.L.-N.ENERG.EO T

FVK XFRA AU0000033987 STEMIFY LTD

UQM XFRA US9032131065 UQM TECHNOL. DL-,01

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10

XFRA AU000000ESV3 ESERVGLOBAL

C47 XFRA US21240D1072 CONTROL4 CORP. DL-,0001

286 XFRA GG00BYMK4250 SAFECHARGE INTL GRP

XFRA CA92742A1075 VINERGY RESOURCES LTD

LIF XFRA AU000000LI31 LITHIUM CONSOLIDATED