ENPH: Solarzulieferer knallt durch die Decke. +534 % seit Jahresanfang! Jetzt noch zugreifen?

Symbol:ISIN: US29355A1079: Seit Jahresbeginn kannte die Aktie nur eine Richtung nach oben, übertraf die Erwartungen in puncto Umsatz und Gewinn, lieferte vielversprechenden Erwartungen an die Zukunft, eröffnete am gestrigen recht turbulenten Tag mit einem fulminanten Gap und schloss mit knapp über 30 Prozent am Börsenschluss. Somit hat sich der Kurswert im Jahresverlauf mehr als verfünffacht!Das Unternehmen ist Herstellern von Mikrokonvertern für die Solarindustrie, die helfen sollen die Sonnenenergie effizienter zu nutzen. Angesichts der aktuellen Diskussion zur Klima- und Energiepolitik könnte dies ein sehr ertragreiches Geschäftsfeld sein. Nach dem extrem starken Anstieg ist charttechnisch jetzt zu erwarten, dass die Aktie konsolidiert, das Gap jedoch erhalten bleibt.Einstieg nach einem möglichen Pullback und anschließendem Breakout rund um 27 USD. Stopp Loss bei circa 26 USD, etwas unter der gestrigen Tageskerze. Gewinne sollte man laufen lassen und am besten mit einem Trailing-Stop absichern. Anleger sollten aber auf jeden Fall eher kleine Positionen handeln, da nach dem extremen Anstieg die Luft dort oben eher dünn ist. Der nächste Earningstermin wird erst für Ende Oktober erwartet, so dass genügend Zeit ist, das Geschehen abzuwarten.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/enphase-energy-enph-mit-mega-gap/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in ENPH.