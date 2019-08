Die US-Bank JPMorgan hat Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Das Ertragsumfeld bleibe schwierig, weshalb die Schweizer Bank trotz einer guten Kostenkontrolle ihr Jahresziel für die Eigenkapitalrendite (Return on Tangible Equity/ROTE) verfehlen dürfte, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2019 / 17:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2019 / 17:45 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: CH0012138530