München (ots) - CHECK24 ist nun nach der zweiten EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) offiziell zertifiziert. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erteilt CHECK24 damit die Erlaubnis zur Erbringung von Kontoinformations- (KID) und Zahlungsauslösediensten (ZAD) gemäß Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG).



Im Zuge der Erlaubniserteilung überprüfte die Aufsichtsbehörde die CHECK24 Kontomanager GmbH insbesondere hinsichtlich technischer Sicherheit, Datenschutz, Unternehmenssteuerung sowie wirtschaftlicher Tragfähigkeit.



"Wir freuen uns sehr über die Erlaubniserteilung durch die BaFin", sagt Dr. Christoph Rösch, Geschäftsführer der CHECK24 Kontomanager GmbH. "Sicherheit hat für uns immer höchste Priorität. Die Zertifizierung belegt, dass wir mit unserem Kontomanager alle Anforderungen der BaFin erfüllen und somit einen Sicherheitsstandard auf Bankniveau einhalten."



Einfache Finanz- und Vertragsverwaltung mit dem CHECK24 Kontomanager



Mit dem CHECK24 Kontomanager und der CHECK24 Finanzmanager App verwalten Kunden ihre Finanzen und Verträge einfach und unkompliziert. So behalten Kunden ihre Girokonten, Kreditkarten und Depots im Blick. Der CHECK24 Kontomanager unterstützt aktuell den Zugang zu über 3.000 deutschen Bankverbindungen.



Zusätzlich bietet der CHECK24 Kontomanager eine Übersicht über alle Verträge der Kunden basierend auf ihren Banktransaktionen. Dadurch optimieren Kunden ihre Verträge, werden bei Beitragserhöhungen gewarnt und sparen Geld.



Durch die Zertifizierung als Kontoinformationsdienst und Zahlungsauslösedienst dürfen die Services des Kontomanagers auch zukünftig auf Wunsch der Nutzer Kontoinformationen von deren Bankkonten abrufen oder Überweisungen auslösen.



"Dank der BaFin-Erlaubnis können wir viele weitere Services auf Basis der Banktransaktionen im Kontomanager anbieten", sagt Dr. Christoph Rösch, Geschäftsführer der CHECK24 Kontomanager GmbH. "Für unsere Kunden wird die Verwaltung der eigenen Finanzen dadurch noch einfacher werden."



Über CHECK24



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für Vergleichsportale



Verbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.



Pressekontakt:



Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,

edgar.kirk@check24.de

Daniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47

1170, daniel.friedheim@check24.de



Original-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/131643