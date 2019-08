Positives Nettoergebnis im ersten Halbjahr 2019

Umsatz von EUR 6,4 Millionen mit deutlichem Wachstum im Bereich Supply Chain Management

Book-to-Bill-Verhältnis konstant auf einem Niveau über eins

Deventer, 01. August 2019 - RoodMicrotec N.V., eines der führenden unabhängigen Unternehmen für Halbleiterlieferungen und Qualitätsdienstleistungen, hat heute sein ungeprüftes Halbjahresergebnis für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2019 veröffentlicht. Das Unternehmen weist trotz des Umsatzrückgangs und der schwachen Marktsituation ein positives Nettoergebnis von EUR 5.000 aus. Die Bruttomarge wird mit 79% auf einem konstant hohen Niveau gehalten, was aufgrund des zunehmenden Supply Chain Management Geschäfts den Erwartungen entspricht. Der stärkste Leitindikator für das zukünftige Geschäftswachstum, das Book-to-Bill-Verhältnis, liegt stabil bei über eins. Der Umsatz für das erste Halbjahr 2019 betrug EUR 6,4 Millionen und lag damit 7% unter dem Wert des ersten Halbjahres 2018, mit einem Anstieg von 12% vom ersten Quartal auf das zweite Quartal 2019. Das Supply Chain Management weist einen erfreulichen Anstieg auf, was zeigt, dass sich die Gesamtstrategie des Unternehmens auch unter schwierigen Marktbedingungen auszahlt. Der Testbetrieb hält das Niveau konstant und der Rückgang in der Qualifikation und Fehleranalyse wird hauptsächlich durch den Ausstieg eines Kunden aus dem Produktions-Burn-In verursacht.

"Wir sind mit unserer bisherigen Leistung zufrieden und sind stolz darauf, für das erste Halbjahr 2019 trotz schwieriger Marktsituation ein positives Nettoergebnis erreicht zu haben. Dies zeigt, dass die Strategie von RoodMicrotec sowie das Engagement unserer Mitarbeiter das zukünftige Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben", sagt Martin Sallenhag, CEO von RoodMicrotec.

Zusammenfassung 1. Halbjahr 2019

(x EUR 1.000) Ungeprüft

1. HJ 2019 Ungeprüft

1. HJ 2018 Nettoumsatz 6.393 6.843 Bruttomarge 5.050 5.686 Bruttomarge des Nettoumsatzes 79% 83% EBITDA 807 913 EBITDA des Nettoumsatzes in % 13% 13% EBIT 109 398 EBIT des Nettoumsatzes in % 2% 6% Nettogewinn 5 276 Nettogewinn des Nettoumsatzes in % 0% 4%

Während der Hauptversammlung am 23. Mai 2019 gab RoodMicrotec bekannt, dass der derzeitige Auditor, Baker Tilly, beschlossen hat, die Prüfung börsennotierter Unternehmen einzustellen. Die Suche nach einem neuen Auditor macht Fortschritte. Aufgrund der begrenzten Anzahl von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die in den Niederlanden zur Prüfung von börsennotierten Unternehmen zugelassen sind, stellen wir fest, dass es für ein kleines börsennotiertes Unternehmen wie RoodMicrotec schwierig ist, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu finden, die bereit ist, den Prüfungsauftrag für einen neuen Kunden zu übernehmen, insbesondere wenn dieser bis April 2020 abgeschlossen sein muss.

Finanzielle Termine

01. August 2019 Telefonkonferenz für Presse und Analysten 17. Oktober 2019 Trading Update Quartal 3/2019 23. Januar 2020 Veröffentlichung des Umsatzes 2019 12. März 2020 Veröffentlichung des Jahresergebnisses 2018 12. März 2020 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 09. April 2020 Veröffentlichung des Jahresberichtes 2019 09. April 2020 Trading-Update Quartal 1/2020 28. Mai 2020 Jahreshauptversammlung der Aktionäre 29. Mai 2020 Jährliche Versammlung der Obligationäre 01. August 2020 Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2020 01. August 2020 Konferenzschaltung für Presse und Analysten 15. Oktober 2020 Trading-Update Quartal 3/2020

Über RoodMicrotec

RoodMicrotec ist ein führender unabhängiger Anbieter von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Mit 50 Jahren Erfahrung in der Halbleiter- und Elektronikindustrie ist RoodMicrotec als geschätzter Partner für viele Unternehmen weltweit etabliert. Das Unternehmen bietet Full-Turnkey-ASIC-Services für hochkomplexe Mikrochips, die vollständig auf die spezifischen Anwendungen einzelner Kunden zugeschnitten sind. In Zusammenarbeit mit starken Partnern steuert RoodMicrotec den gesamten Entwicklungs- und Produktionsfluss der ASICs in der gewünschten Stückzahl, von kleinen Mengen bis hin zu mehreren Millionen Stück pro Jahr. Die schlüsselfertige Lösung umfasst Projektmanagement, Wafertest, Montage, Endtest, Qualifikation, Logistik und Fehleranalyse. Alle Dienstleistungen entsprechen den Industrie- und Qualitätsanforderungen der Branchen Hochzuverlässigkeit, Luft- und Raumfahrt, Automotive, Gesundheitswesen und Industrie. Der Hauptsitz von RoodMicrotec befindet sich in Deventer, Niederlande, mit operativen Einheiten in Nördlingen und Stuttgart, Deutschland.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite https://www.roodmicrotec.com

Ergänzende Informationen

Martin Sallenhag - CEO, Arvid Ladega - CFO

Telefon: +31 570 745623 Email: investor-relations@roodmicrotec.com Web: www.roodmicrotec.com

Diese Pressemitteilung wird in Englisch, Niederländisch und Deutsch publiziert. Sollten Unterschiede in den Versionen bestehen, dann hat die englische Fassung Gültigkeit.

Diese Mitteilung enthält Informationen, die als Insider-Informationen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 der EU-Marktmissbrauchsverordnung gelten. Martin Sallenhag, Geschäftsführer und CEO des Unternehmens, ist für die Freigabe dieses Dokuments im Auftrag von RoodMicrotec verantwortlich.

